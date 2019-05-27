Феофанію хочуть передати ветеранам: чому керівництво проти

Елітну Феофанію хочуть передати ветеранам. У профільному комітеті парламенту вважають, що ця лікарня найбільш підготовлена для реабілітації колишніх вояків. Але керівництво закладу проти таких кардинальних реформацій. Кажуть, це не зовсім їхній профіль.

Клінічна лікарня Феофанія – символ якісної медицини для можновладців. Саме тут лікувалися радянські партійні чиновники, а за часів незалежної України – високопосадовці і народні депутати.

Нині окрема постанова Верховної Ради зобов’язує Феофанію безкоштовно лікувати бійців АТО, поранених на Майдані і родин загиблих під час революції Гідності. Та допомогу отримали лише 500 пацієнтів. При тому, що ветеранів лише останньої війни – 400 тис. Головний лікар обіцяє, що його установа виконуватиме будь-яке нове рішення ВР, але закликає зберегти нинішній статус – багатопрофільної лікарні і не перетворювати її у суто ветеранський шпиталь.

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Хоча Феофанія приймала поранених просто з передової, під час важких боїв на Донбасі, хірурги впоралися зі складними травмами.

Лікарі хвалять ультрасучасне обладнання, зручні каталки, дефібрилятори – щоб запустити серце. В палатах – апарати штучної вентиляції легень.

У міністерстві у справах ветеранів переконують – колишні бійці заслуговують на комплексне і якісне медичне обслуговування. Але наголошують, потрібні не лише стіни лікарні, а й фінансування роботи медиків.

Одна з пропозицій міністерства, створити шість опорних шпиталів по всій державі – кожен в ідеалі матиме свою спеціалізацію – і таким чином якнайкраще лікуватиме поранених. Натомість, голова профільного комітету наголошує – у Феофанії є все для виходжування бійців, потрібна лише добра воля влади.

До слова, сучасне обладнання і навіть кулер з водою: кабінет сімейного лікаря на Прикарпатті.

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