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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Фермери у розпачі: чому аграрії не встигають вивезти зерно та що робити з новим

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV Анна Бурлацька Відеоредактор

Туреччина заявляє  про позитив у перемовинах з Росією щодо розблокування наших морських портів, мовляв, є домовленість про перемовини між Туреччиною, Росією, Україною та ООН.

Коли вони можуть відбутися, в українському МЗС кажуть, поки що конкретики немає.

Тим часом українські аграрії у розпачі, скоро збирати новий врожай, а сховища заповнені старим.

І хоча зараз максимально використовуємо залізницю, річкові порти та автомобільний транспорт, вивезти все не встигнемо.

Торік ми побили свої ж рекорди експорту. Найбільше агропродукції продали Китаю, Індії, Нідерландам, Єгипту і Туреччині. Майже всі вантажі перевалювали морем, бо обсяги великі і це в рази дешевше. Інший транспорт не розвивали. Але з 24 лютого, відколи Росія повномасштабно напала на Україну і заблокувала порти Чорного та Азовського морів, доставляти продовольство найбільшому покупцю – Азії – стало фактично неможливо.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України переконаний – зважаючи на ситуацію з портами,  до кінця жовтня може бракувати місць для зберігання від 10 до 15 млн тонн зерна.

В уряді кажуть, будуть видавати дешеві кредити, щоб аграрії облаштовували зберігання. Нещодавно США заявили – будуватимуть тимчасові елеватори в Польщі для українського зерна. Це теж вихід. Тим часом фахівці запевнять, хоч країни, куди ми постачали продовольство, і почали шукати альтернативу нашому зерну, ми цей ринок не втратимо – занадто великі обсяги продаємо.

Росія цинічно краде наше збіжжя і продає як своє, намагаючись перехопити українські ринки збуту. Тож,  якщо світ боїться голоду, має  шукати важелі впливу і тиснути на Путіна, щоби той  розблокував наші морські порти. А також надати нам важке озброєння для оборони в морі, адже навіть якщо у перемовинах буде успіх, обіцянки російських терористів  нічого не варті.

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