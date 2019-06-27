Фестиваль китайських ліхтариків в Одесі: де відбувається та інсталяції

В Одесі на час літнього сезону з’явилася ще одна туристична локація – Фестиваль гігантських китайських ліхтариків. Відучора в Преображенському парку міста можна побачити 30 світлових інсталяцій – родину пандочок, пінгвінів, самураїв та велетенського сорокаметрового дракона.

Преображенський парк Одеси на два місяці перетворився на куточок Китаю. Під наглядом сорокаметрового дракона можна прогулятися поміж солдатів Теракотової армії імператора Цинь Шихуанді в компанії із рожевими фламінго. Усе це в рамках всесвітньовідомого Фестивалю Гігантських Китайських Ліхтариків. Два тижні команда із Піднебесної готувала в Одесі понад 30 світлових інсталяцій.

Атмосферності додають традиційна китайська кухня, тематичні майстер-класи та вогняні шоу.

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Кожна інсталяція ілюструє китайські народні казки та легенди.

Захід ближче знайомить українців із культурою Піднебесної та об’єднує народи, кажуть організатори.

Фестиваль починає свою роботу щовечора о 21:00 та пробуде в Одесі майже до кінця літа. Вхід платний, близько 160-200 грн, проте охочих відчути атмосферу Китаю не бракує.

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