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Фестиваль повітряних куль в Умані: як встановили рекорд і ціна польоту на аеростаті

Мальовнича Умань з висоти пташиного польоту, рекорд у небі і неймовірна можливість самому завмерти між хмарами. На Черкащині почався міжнародний фестиваль повітряних куль.

Не лише професіонали можуть злетіти до хмар – всі охочі могли записатися зазделегідь – перепустка на кулю коштує три тисячі гривень.

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Польоти залежать від погоди. Безпечним для мандрівки з пасажирами вважається вітер до 5-ти метрів за секунду. В дощ літати заборонено.

Фестиваль повітряних куль в Україні відбувається водинадцяте. Автор дійства – пілот-інструктор, багаторазовий рекордсмен України Сергій Скалько.

До слова, Факти ICTV повідомляли про те, що на Кіровоградщині повітряна куля з людьми повисла на дереві

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