Фестиваль Virtualite: побувати у різних стихіях планети та почути льодовики Гренландії
Поблукати серед нетрів амазонських джунглів, почути льодовики Гренландії та побувати у різних стихіях планети. Усе це можливо на мистецькому українсько-французькому фестивалі Virtualite.
Україна вперше долучилася до міжнародного проекту. В центрі сучасного мистецтва М17 можна поринути у таємничу атмосферу і переглянути фільми у віртуальній реальності. П’ять робіт підготували французькі автори, ще три – українські митці.
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Тематика різноманітна – від погляду на загадкові шаманські практики до експериментів зі штучним інтелектом.
2020-12-03
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