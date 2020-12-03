Фестиваль Virtualite: побувати у різних стихіях планети та почути льодовики Гренландії

Поблукати серед нетрів амазонських джунглів, почути льодовики Гренландії та побувати у різних стихіях планети. Усе це можливо на мистецькому українсько-французькому фестивалі Virtualite.

Україна вперше долучилася до міжнародного проекту. В центрі сучасного мистецтва М17 можна поринути у таємничу атмосферу і переглянути фільми у віртуальній реальності. П’ять робіт підготували французькі автори, ще три – українські митці.

Дивіться: Перемогли 98 країн. Українські винахідники виграли Всесвітню Олімпіаду з роботехніки

Тематика різноманітна – від погляду на загадкові шаманські практики до експериментів зі штучним інтелектом.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.