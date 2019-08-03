Фільми, лекції та виставки: у миколаївському Будинку офіцерів відкрили арт-майданчик

Щоб не сунувся і не завалився – колишньому Будинку офіцерів у Миколаєві дали друге життя – це реальний проект для реальних людей. В історичному місці, локацію створили ентузіасти. Просто неба тепер працює арт-майданчик. Двічі на тиждень люди можуть безкоштовно подивитись фільм, послухати концерт або лекцію.

Виставки, пізнавальні і шокуючи лекції, перфоманси і неформатне кіно. У Миколаєві відкрився арт-простір, де можна безкоштовно відпочити після робочого дня просто неба.

Майданчик працює двічі на тиждень, завжди з аншлагом. Небайдужі завезли сюди піддони для лавок, аби вистачало місць. Благодійники подарували проектор. А фірма-дистриб’ютор безкоштовно надає ліцензовані фільми.

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Ідея культурного простору виникла у групи молодих ентузіастів. Торік вони власним коштом показували кіно на літньому майданчику. Цієї весни за гроші міста відремонтували сцену-мушлю, провели освітлення, закупили стільці і будматеріали. Волонтери власноруч зробили ремонт.

Літній майданчик – на території колишнього Будинку офіцерів флоту, історична двохсотлітня споруда зачинена вже понад 10 років. Нині це єдиний безкоштовний соціально-культурний центр у всьому Миколаєві. Жителі сподіваються – цей простір дасть хороший поштовх і місць для творчості та розвитку побільшає.

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