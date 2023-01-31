Філософія Чорнобаївки: військовий експерт оцінив, чи ризикне РФ вдруге штурмувати Київ

Військовий експерт Петро Черник проаналізував вірогідність нового великого наступу з боку Росії та Білорусі, а також оцінив, чи можуть росіяни ризикнути вдруге спробувати взяти Київ.

Про це він розповів в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону у вівторок, 31 січня.

– Наступальні дії з їхнього боку насправді тривають – і в частині Вугледара, і по так званій Сіверсько-Бахмутській дузі. Вони щодня кидають у бій просто неймовірно величезні людські ресурси. Питання в тому, чи відбудеться великий наступ у тому вигляді, який відбувся на початку цієї війни – у напрямку столиці, – сказав експерт.

Він вважає, що це складне питання, адже для цього потрібні сили і засоби, яких росіянам не вистачить.

Черник зазначив, що людський потенціал у росіян – колосальний, автоматів Калашникова неймовірно багато, однак повноцінного артилерійського забезпечення у них немає. І найголовніше – це авіація, яка напочатку цієї війни застала нас зненацька.

– Та ми витримали, і тепер, коли по півночі побудована українська Лінія Маннергейма і ми можемо збити абсолютно усі різновиди їхньої штурмової авіації – то це буде виглядати актом божевілля. Чи можуть вони до такого вдатися – збірна філософія Чорнобаївки свідчить, що можуть, – підкреслив він.

Військовий експерт нагадав, що чим ближчим є краї імперії, то божевільнішими стають її дії, і ми бачимо, що РФ лютує, бо розуміє, що зазнає поразки.

Він додав, що для того, щоб взяти частину українських військ у “кліщі”, що є поширеною практикою у війнах, потрібна величезна кількість людей і техніки. Піхотними валами такі кліщі неможливі. Разом з тим, не можна ігнорувати таку величезну людську масу, яку має РФ.

– На мою думку, а я можу помилятись, вони добиваються однієї мети: вийти на якусь лінію розмежування. Свідченням цього є заяви Лукашенка про якийсь там пакт про ненапад. Ніщо інше, як спроба посадити українців за стіл переговорів… Рано чи пізно документ буде підписаний, але виключно в режимі капітуляції РФ, – резюмував Черник.

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