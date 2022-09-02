Фінансова допомога від організацій: як не стати жертвою онлайн-шахрайства

В Україні активізувалися онлайн-шахраї, які спекулюють на темі виплат від міжнародних організацій та виманюють таким чином із громадян нашої країни гроші. Голова команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події Євгенія Голівник розповіла, як уникнути цього.

Каже, сьогодні шахраї часто використовують тематику грошових компенсацій. Роблять сайти, які імітують єДопомогу.

– Пропонують отримати фінансову допомогу від різних організацій, наприклад – Євросоюзу, Червоного хреста тощо. В соцмережах в оголошеннях громадянам пропонується перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку. Часто це може бути сайт так званного Єдиного компенсаційного центру повернення грошових коштів, проте це приманка, – наголошує Євгенія.

Зазначає, що в результаті дані платіжної картки будуть украдені зловмисниками. Несправжній сайт можна визначити по домену. Сайти державних органів мають в імені gov.ua та вас не будуть просити зробити додатковий платіж, щоб отримати компенсацію.

– Також шахраїв можна розпізнати по помилках в даних, рекламі. Радимо ніколи не вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих та підозрілих сайтів. Налаштуйте контроль руху коштів, підключіть СМС-інформування та ліміти на операції, – сказала Голівник.

Якщо ви все ж таки ввели свої дані на шахрайському сайті, необхідно заблокувати карту та звернутися до кіберполіції. Зазначає, вони дійсно іноді знаходять онлайн-шахраїв.

– Шахраї можуть перебувати де завгодно, при цьому видавати себе за українські банки. Необхідно бути дуже уважними та обережними, – наголосила Євгенія.

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