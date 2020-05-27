Фінансування ВООЗ під загрозою. Трамп звинуватив організацію в підіграванні Китаю

Репутація ВООЗ опинилася під загрозою. США, які є найбільшими платниками членських внесків, назвали роботу організації провальною і погрожують припинити виділяти гроші. А це 30% від усього фінансування ВООЗ. Трамп дорікає організацію за зволікання з оголошенням пандемії, за суперечливі заяви та навіть висловлює підозри у підіграванні Китаю.

При цьому міжнародні експерти в багатьох речах погоджуються з американським президентом. Хоча дехто вважає, що такими нападками Трамп намагається відвернути увагу від власних помилок. Докладніше у сюжеті Наталії Луценко.

Нагадаємо, ВООЗ не змогла зібрати необхідну суму на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.