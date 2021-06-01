Фінляндія готується запустити на орбіту супутник із фанери

У Фінляндії деревообробна компанія створила із фанери космічний супутник. В ідею фінських розробників повірила Європейська космічна агенція. І тепер супутник готують до запуску.

Власне запуск запланований на кінець 2021 року з космодрому, розташованого у Новій Зеландії.

Інженери деревообробної компанії створили спеціальне покриття для фанери, яке має витримати запуск із Землі, проходження атмосфери з надзвичайно високою температурою та роботу в вакуумі на орбіті.

– Фанера складається з декілька шарів дерева, які ми поєднуємо з фенолом, органічною сполукою з якої роблять пластмасу, – пояснює директор компанії Самі Ууксуланен.

За його словами, таким чином отримують легкий та міцний матеріал. Його використовують на кораблях, які перевозять зріджений газ. Окрім того, там фанера витримує температуру -163, а також механічні удари.

Європейське космічне агенство надало сенсори і дві камери, які під час польоту на орбіті відстежуватимуть стан супутника.

Поштовхом до створення цього космічного препарату став розвиток компанії Ілона Маска, яка виведе на орбіту 500 тис. супутників для передачі інтернету. Індустрія вимагатиме ще більше таких приладів найближчим часом.

– Ринок супутників розиввається надзвичайно швидко, і потрібні нові рішення. Звісно, не всі супутники будуть дерев’яні, але певна ніша для них є, – каже керівник місії Ярі Макінен.

Якщо експеримент пройде вдало, то фанеру використовуватимуть все частіше для польотів у космос.

Не виключають, що і частину конструкцій космічних кораблів теж виготовлятимуть з дерева. Адже і вартість нижча, і виробництво еколонічніше.

Запуск українського супутника

Наприкінці травня Конструкторське бюро Південне ім. М.К. Янгеля уклало контракт із європейською компанією ISILAUNCH щодо виведення на орбіту космічного апарату Січ-2-30.

Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9 у грудні 2021 року.

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