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Факти / Відео / Україна

Фізична витривалість та вміння володіти зброєю: на Рівненщині обрали найкращих молодих бійців

Кращі зенітники збройних сил України – курсанти Харківського національного університету. На рівненському полігоні впродовж трьох днів тривав конкурс на кращий підрозділ протиповітряної оборони.

Бійці в складі 5 команд, серед яких морпіхи, десантники, нацгвардійці та військовослужбовці сухопутних військ, вправлялися у стрільбі із зенітних установок ЗеУ-23-2 – відбивали ворожі атаки з неба, вели розвідку.

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Бійців оцінювали за професійними навичками, фізичною витривалістю і вмінням володіти зброєю. А ще – наскільки швидко та влучно вони здатні відбити атаку ворога, прикрити свої підрозділи від ударів з повітря та вести розвідку.

Після змагань армійці  продовжать боронити наші землі на сході. Їхня техніка завжди в бойовій готовності.

До слова, Факти ICTV розповідали про змагання військових парашутистів на Миколаївщині.

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