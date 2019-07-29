Флешмоб у відвертому одязі. Українки відповіли на сексистські заяви Марченка

У Запоріжжі гучний скандал, що здійняв хвилю обурення серед багатьох українок. Заступник голови місцевої облради та уповноважений із гендерних питань Владислав Марченко у своєму дописі на сторінці у Facebook – порівняв дівчат у відвертому вбранні з повіями. Та отримав миттєву відповідь – масштабний флешмоб у соцмережах із #забулазапитатьумарченка, який нині підхопили жінки по всій країні.

Авторка хештегу забулазапитатьумарченка – Вікторія. Вона називає себе феміністкою, та зізнається – у повсякденному житті одягається скромно. Втім, допис можновладця настільки її обурив, що молода мама теж зважилася виставити у Facebook провокативну світлину.

Флешмоб забулазапитатьумарченка – нині один із найпопулярніших у мережі. Дівчата охоче виставляють на своїх сторінках сміливі світлини та упевнені – мають право носити те, що хочуть.

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До флешмобу приєдналися навіть чоловіки. Відомий у Запоріжжі АТОвець та активіст В’ячеслав Зайцев запостив фото картини Джона Кольєра Леді Годіва.

Владислав Марченко – автор допису, заступник голови облради та уповноважений із гендерних питань. Чиновник запевняє – його не правильно зрозуміли: образити жінок не хотів.

Чоловіків допис Марченка обурив не менше, ніж жінок. Вони впевнені – жінки мають носити одяг, який їм до вподоби.

Зрештою, автор скандального допису – Владислав Марченко публічно вибачився за свої слова.

Втім, авторки флешмобу вважають – цього замало, кажуть, після таких висловлювань Марченко має піти з посади уповноваженого з гендерних питань. Сам він запевняє – за посаду не тримається.

До слова. у Луцьку розгорівся скандал навколо демонтажу автогриля.

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