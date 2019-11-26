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Flexi-time у готелях ЄС та США: що це таке та яка ціна послуги

Гнучкий час заїзду та виїзду почали пропонувати деякі готелі в Європі та США.

Послуга називається Flexi-time. У деяких закладах вона безкоштовна, в інших – за окрему плату.

Ціна – до 5% від вартості номера.

Досі готелі надавали перевагу жорстким рамкам – в’їхати потрібно було приблизно о 15.00, а виписатися об 11 чи 12 годині дня. Це полегшує планування робіт у готелі, але незручно для деяких гостей. Особливо для тих, хто прилітає вночі або на світанку.

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До слова, у Саудівській Аравії дозволили неодруженим парам знімати один готельний номер.

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