Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Фонд Леоніда Кучми прийняв делегацію з Китаю – як пройшла зустріч

Україна – відкрита для світу і співпраця з найсильнішими державами – важлива складова успіху. У президентському Фонді Леоніда Кучми Україна перебуває делегація з Китаю, громадські діячі та митці. Їхня мета розказати українцям про свої традиції та культуру. Її очолює народний посол Лю Гуанцін.

Президентський Фонд Леоніда Кучми разом з Національним музеєм Тараса Шевченка та посольством України в КНР організували мультимедійну мистецьку подію.

Стратегічні відносини України та Китаю заслуговують на особливу увагу і нової української влади, – переконаний Леонід Данилович.

Адже за часів президентства Кучми, тодішній лідер Піднебесної – Цзян Цземінь був двічі у Києві, це важливий знак поваги до нашої держави.

Дивіться: Стипендіати фонду Леоніда Кучми провели концерт, присвячений Ференцу Лісту

На думку другого президента, Україна має повноцінно брати участь у проекті Великий Шовковий Шлях, адже саме через нього Пекін шукає для себе нові ринки. Також Китай може бути великим інвестором. Сьогодні у фонді гості з Піднебесної представили свій живопис, влаштували чайну церемонію, та навіть співали китайських народних і сучасних пісень.

Дехто з китайських гостей були в Україні вперше, і не лише представили свою культуру, а й зачарувалися красою столиці та гостинністю наших людей.

 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кучма зустрівся з головою місії ОБСЄ Апаканом
Кучма взяв участь у конференції, присвяченій 65-річчю КБ Південне
Менше говорити – більше робити: Кучма дав пораду Зеленському
Курйози і знаки долі на інавгураціях президентів України
Донбас, Крим та євроатлантичні перспективи: Кучма прийняв литовську делегацію
Китай на порозі дефолту: як це вплине на Україну
Парламент Британії посилить заходи протидії Росії і Китаю
У Китаї фанати Месників побили відвідувача кінотеатру через спойлери

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка