Фонд Леоніда Кучми прийняв делегацію з Китаю – як пройшла зустріч

Україна – відкрита для світу і співпраця з найсильнішими державами – важлива складова успіху. У президентському Фонді Леоніда Кучми Україна перебуває делегація з Китаю, громадські діячі та митці. Їхня мета розказати українцям про свої традиції та культуру. Її очолює народний посол Лю Гуанцін.

Президентський Фонд Леоніда Кучми разом з Національним музеєм Тараса Шевченка та посольством України в КНР організували мультимедійну мистецьку подію.

Стратегічні відносини України та Китаю заслуговують на особливу увагу і нової української влади, – переконаний Леонід Данилович.

Адже за часів президентства Кучми, тодішній лідер Піднебесної – Цзян Цземінь був двічі у Києві, це важливий знак поваги до нашої держави.

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На думку другого президента, Україна має повноцінно брати участь у проекті Великий Шовковий Шлях, адже саме через нього Пекін шукає для себе нові ринки. Також Китай може бути великим інвестором. Сьогодні у фонді гості з Піднебесної представили свій живопис, влаштували чайну церемонію, та навіть співали китайських народних і сучасних пісень.

Дехто з китайських гостей були в Україні вперше, і не лише представили свою культуру, а й зачарувалися красою столиці та гостинністю наших людей.

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