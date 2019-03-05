ФОПівці готові пакувати валізи за кордон – причини

Нині фізичні особи-підприємці в очікуванні зміни правил гри на своєму бізнес-полі, а це майже 2 млн. людей. Мінсоцполітики прагне навести лад у цій ніші, бо переконані, що можуть отримати більше податків. Адже вважають, що часто, саме ховаючись за ФОПами, гроші до казни не платять великі компанії.

Але біда, що цією мітлою можна зашкодити курам, що несуть золоті яйця для бюджету. Ті ж ІТ-компанії, котрі завдяки низьким податкам працюють тут, а не за кордоном. Їх кількість, за три останні роки, зросла на 45%. І хоча айтішніків пообіцяли не чіпати, загалом чимало ФОПівців готові пакувати валізи за кордон.

Наприклад, просторий офіс на березі Дніпра. Комфортні робочі місця. І половина з них – порожні, бо ці люди працюють десь у Фінляндії. У цій ІТ-компанії працюють дві з половиною сотні людей. І всі – без трудового договору.

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Як фізична особа-підприємець, працівник платить щомісяця 5% від свого доходу та ще 918 гривень соціального внеску. Так працюють більшість українських програмістів. І саме пільгове оподаткування, переконані, спонукало фахівців повертатися на батьківщину та ще й вивело галузь у трійку лідерів за експортом.

Про пільги доведеться забути, якщо парламент ухвалить законопроект, що його пропонує Міністерство соцполітики. Там хочуть, аби великі компанії замість ФОПів, офіційно наймали працівників і платили за них податки. Бюджет отримає додаткові гроші, а співробітник – соціальний захист. І айтішників це не торкнеться, обіцяє міністр.

Спрощеним оподаткуванням справді грішать тисячі великих компаній. Найчастіше – у торгівлі та сфері послуг. Ресторани, супермаркети та фітнес-центри із мільйонними оборотами, щоб менше платити податків, подрібнюють бізнес на десятки маленьких ФОПів. Або ж змушують своїх працівників – приміром касира, тренера чи прибиральницю – ставати малими підприємцями, на папері. Та удесятеро більше, українців обкрадають контрабанда і офшори, порахували економісти. Тож братися треба за них, а не за ФОПи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які податки повинні платити ФОП.

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