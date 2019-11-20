Ford представила електрокросовер Mustang Match-E – характеристики та ціна

Американська компанія Ford представила свій перший електричний кросовер Mustang Match-E. Найпотужніша його версія розганятиметься до 100 км\год за 3,5 секунди. Ємність батареї до 100 кВт/год. Компанія планує випустити 9 версій моделі. Головними його конкурентами на ринку стануть електричні Tesla та Jaguar.

Навмисно чи випадково, але презентація нового Ford Mustang Match-E припала на прем’єру стрічки “Форд проти Феррарі” про створення легендарного автомобіля Ford GT40.

Місце для закритої презентації обрали також цікаве – ангар на приватному аеродромі в Лос-Анджелесі по сусідству з компанією SpaceX Ілона Маска.

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Всі 9 версій матимуть гоночне серце знаменитого бренду Mustang. Тому привід або задній, або повний. Відрізнятимуться вони за типом приводу та ємністю акумулятора.

Центральне місце в салоні займає сенсорний екран діагоналлю 1,5 дюймів.

Кнопок немає – лише колесо для керування гучністю. Також у Ford відмовилися від ручок на дверях. Вони відкриваються електричними кнопками. Авто має два багажники – позаду на понад 800л та попереду – на майже 150.

Одна з особливостей електрокара Ford – штучний звук ззовні та в салоні. Він нагадує обертання електромотора. Звук можна буде вимкнути для пасажирів, але не для навколишніх. Щоб пішоходи чули, до них наближається машина, сам Е-двигун майже нечутний. Тому це одна з вимог для електрокарів в Європі та Сполучених Штатах.

Ціни стартують від 44 тис. доларів. Продаж розпочнеться наступного року. Для передзамовлення потрібно внести завдаток – 500 доларів.

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