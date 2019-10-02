Формула Штайнмаєра – реакція Ради та суспільства

Крок до закінчення війни, чи капітуляція. Українці дискутують про вчорашні події у Мінську. Йдеться про формулу Штайнмаєра, яку вирішили внести до нового закону про окуповані території.

Зокрема це стосується проведення місцевих виборів на Донбасі під контролем ОБСЄ та за законами України. Водночас у Парламенті серед мітингувальників – ветерани АТО і представники політичних сил.

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Формула Штайнмаєра дещо пригальмувала турборежим нової Верховної Ради.

Висловити своє бачення ситуації і думки про так звану формулу керівники фракцій та груп мали аж по 5 хвилин. Тому емоцій у залі під куполом вистачало. У Європейській солідарності застерегли від ймовірної пастки у яку Україну знову намагається загнати Росія, адже там вже радіють і згадують Придністров’я.

У Голосі ж заявили, що поки нічого страшного не сталося, але всім бракує інформації. Тож було б добре, вважає Сергій Рахманін, якби президент Зеленський пояснив свою стратегію деокупації Донбасу та повернення територій. Також депутати хочуть заслухати міністра закордонних справ та начальника Генштабу.

У Слузі народу ж пояснили – ніякої зради немає. Україна погодилась на російські пропозиції проведення виборів на окупованій території для того щоб почати перемовини у Нормандському форматі.

А під Верховною Радою були і незгодні з формулою Штайнмаєра. Серед мітингувальників – ветерани АТО і представники політичних сил.

Формулу називають капітуляцією і мають намір продовжувати протести, доки влада не змінить свого рішення.

Нагадаємо, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив причини узгодження формули Штайнмаєра.

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