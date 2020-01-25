Форпост українських воїнів: що сталося з шахтою Бутівка за роки війни

Тонни зрешеченого заліза й понівеченого бетону. За шість років війни від шахти Бутівка лишився самий скелет.

Від початку бойових дій це була одна з найгарячіших ділянок передової. Бутівку тоді нарекли форпостом українських воїнів. Після Нового року ворог дещо заспокоївся.

Хоча із важкого озброєння бойовики цю позицію не накривають, та зайвий раз надвір краще не виходити, кажуть бійці. Чатує інша небезпека – з того боку лінії фронту воїнів удень і вночі видивляються у приціл. Лише в січні від снайперських куль на Донбасі загинуло шестеро наших захисників.

Затишшя на Донбасі таке ж оманливе, як тутешня погода. І коли загарбники мовчать, це ще не означає, що вони раптом вирішили дотримуватися перемир’я. Можливо, просто готують атаку. До таких сюрпризів наші воїни за роки війни звикли.

Факти ICTV раніше писали про те, що бойовики збільшують кількість обстрілів.

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