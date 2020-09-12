Форпост України: інтриги у боротьбі за крісло мера Маріуполя

Оновлення парків та скверів, якість громадського транспорту – це сфери, з якими на думку містян, пов’язані найбільші успіхи діючого мера. За п’ять років Маріуполь дійсно змінився. Можна сказати, що став більш затишним, комфортним та зручним для життя.

Чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає своїми заслугами, команду професіоналів, новий рівень комунальних послуг та муніципальних сервісів. Зізнається, що планів ще багато.

Але конкурентів у нинішнього голови й не так багато. Поки що про свою готовність боротися за крісло мера заявила тільки самовисуванка Лідія Мугла. Вона постійно і жорстко критикувала діючу міську владу. Заявляє, що виступає за підвищення соціальних стандартів і європейський вектор розвитку міста.

Маріуполь називають столицею Приазов’я. За останні роки місто зробило потужний ривок вперед і за багатьма показниками випереджає навіть великі міста.

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За крісло мера чорноморської перлини готові поборотись чинний міський голова Геннадій Труханов, комік Олег Філімонов та амбітний Петро Обухов.