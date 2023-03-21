Фортеця Авдіївка: чому РФ кидає всі сили на штурм маленького міста

Бахмутський напрямок лишається епіцентром боїв. Але важкі битви точаться також біля Кремінної, Сватового, а також на Авдіївському напрямку – біля Мар’янки й Вугледара.

Не вщухають артилерійські дуелі й на Горлівському напрямку: тут росіяни намагаються прорвати нашу оборону. Це – одна з небагатьох ділянок фронту, де за рік майже нічого не змінилося, й наші військові не відійшли на жоден метр.

Українська піхота б’ється майже цілодобово. Наші бійці докладають титанічних зусиль аби не відійти від позицій, які ми тримаємо вже 9 років – бо якщо ворог їх захопить, то вийде на прямий шлях до Торецька, а потім до Костянтинівки й Краматорська.

На цій ділянці теж працює ворожа артилерія, але йти в пряму атаку росіяни поки що бояться.

– Вони в основному або ведуть хаотичну стрілянину, або б’ють більш-менш прицільно. Часом над головами літає… Були моменти, що з “мавіків” скидали гранати, – розповідає боєць 24-ї ОМБр імені Короля Данила на псевдо Апостол.

Не отримавши на Донбасі суттєвих результатів, росіяни все активніше обстрілюють тилові містечка Донеччини. На днях під удар знову потрапила Костянтинівка, щонайменше кілька багатоповерхівок пошкоджено. На щастя, минулося без жертв. РФ вдарила також по обласному центру Донеччини – Краматорську. Ну і звичайно, наша фортеця Бахмут завжди у вогні, в прямому сенсі цього слова.

Не вщухає ворожа канонада й біля Авдіївки. Росіяни намагаються взяти містечко в кільце. Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський:

– Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом. Це дійсно так і є. Але хочу сказати, що на даний момент не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку. Вчора, позавчора ворог використовував уже резерви – останні резерви, які має. У Росії досить серйозні втрати в особовому складі та військовій техніці.

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