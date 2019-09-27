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Фортепіано, скрипка та віолончель. Перший концерт тріо Immersio в Києві

Одне з найпомітніших нині тріо Immersio дало концерт в Києві. Фортепіано, скрипка та віолончель – вони вперше з гастролями в Україні.

Українська скрипалька, грузинка за фортепіано і віолончеліст із Сербії. Але всі зустрілися на австрійській сцені 3 роки тому. Віденський колектив тріо Immersio – одне з найпомітніших тріо молодого покоління. Разом навчалися у Відні і саме в легендарній столиці музики вирішили створити колектив.

Колектив фантастично передає своєю музикою твори Гайдна, Бетховена. 55-хвилинний твір Шуберта без жодної паузи виконують на одному диханні.

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Живуть музиканти фактично на валізах, адже гастролюють зараз по всьому світу. Позаду вся Європа, Японія, Африка. Попереду Італія, Туреччина, Туніс. Не остання у списку концертів й Україна.

У Києві це був перший виступ тріо. Скрипальці Марії Жук звично, адже Київ – її батьківщина. Серб Неманья Станкович в Україні вперше і дуже  вражений. А Маріам Вардзелашвілі уже давно полюбилася Україна. Головного серед них немає – усі нарівні. Це і є камерна музика.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві відбувся концерт відомого віолончеліста Готьє Капюсона.

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