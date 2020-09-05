Форум малого та середнього підприємництва. Як залучити інвесторів під час пандемії

Вже вдруге у столиці відбувається подія, яка згуртовує дрібний бізнес. Форум малого та середнього підприємництва цьогоріч – як рятівне коло для тих, хто постраждав під час коронакризи.

Понад 50 спікерів разом із учасниками намагалися знайти шляхи не лише вижити, але й розвинутися в умовах пандемії.

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Програму форуму спеціально сформували, як дорожню карту із розвитку бізнесу. Бізнес-знаннями ділилися ті, хто роками розвивав власний успішний бренд і пережив не одну економічну кризу.

Це власники компаній, менеджери та керівники топ-підприємств. Охочих відвідати подію було більше 1 тис., але через пандемію, захід довелось проводити із вдвічі меншою кількістю учасників, кажуть організатори.

Діалог із бізнесом розпочав і прем’єр міністр Денис Шмигаль. Урядовець зазначив, що вдячний підприємцям, які залишились в Україні та сплачують податки.

Організатори впевнені, що наступного року своїм досвідом зможуть поділитися учасники різних країн, адже захід планують зробити міжнародним.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про плани уряду щодо підтримки бізнесу та розвитку підприємництва в Україні на форумі МСП. Перезавантаження 2020, який організований Київським міжнародним економічним форумом.

Прем’єр впевнений, що, попри кризу, для українських підприємців відкриваються великі можливості.

Він відзначив, що сьогодні ми маємо навчитися жити разом з Covid-19 та робити бізнес, і запевнив, що в Україні не буде нового локдауну. Натомість продовжить діяти адаптивний карантин.

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