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Форуму Влада та бізнес: новий суспільний договір. Про що говорили колишні президенти України

Послабити фіскальний тиск, стимулювати національне виробництво, забезпечити економічну  стабільність  і  чесне судочинство – про все це, насамперед, має подбати майбутній переможець президентських перегонів – переконані учасники економічного форуму Влада та бізнес: новий суспільний договір.

Адже, поки влада не навчиться поважати бізнес, йти вперед Україні не вдасться, – каже перший президент Леонід Кравчук.

Нестабільність гривні, важке адміністрування податків, відсутність ринку землі – відлякують інвесторів. Щорічно через тіньові схеми бюджет втрачає сотні мільярдів гривень. І це треба зупинити – наполягає третій президент Віктор Ющенко.

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Українці масово їдуть за кордон, в сусідній Польщі наших мігрантів, назвали колективним героєм економіки. Поки піднімаємо чуже виробництво – втрачаємо своє. За останні 5 років Україна втратила 19% виробничих потужностей.

У нас досі переважає сировинна економіка. І одна з  причин, вважає другий президент України Леонід Кучма – відсутність стратегії розвитку.

Працювати стане легше за умови реформування митниці та податкової – переконані в Асоціації виробників електротехніки.  Поки ж, контрабанда вбиває законний бізнес.

Раніше Факти ICTV писали, що підкуп в Україні починається з суми, яка становить приблизно 60 грн.

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