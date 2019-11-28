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Фосфорні снаряди та піхотні міни. Чим бойовики обстрілюють ЗСУ під Новолуганським

За 27 листопада на передовій було поранено трьох українських бійців. Російські бойовики здійснили дев’ять обстрілів. З гранатометів і кулеметів ворог гатив біля Мар’їнки, Водяного, Шумів, Південного.

Зараз наші позиції бойовики атакують в основному з кулемета Калашникова. Нерідко кулі залітають нашим захисникам прямо в бійниці.

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Хоча для ділянки фронту під Новолуганським характерні куди більші калібри.

Бойовики атакують позиції ЗСУ протипіхотними осколковими мінами, які закидаються з допомогою РПГ. Вони прилітають, падають і мінують місцевість. Там де ще вчора можна було безпечно ходити – стає небезпечно. А жертвами такого дистанційного мінування можуть стати не лише українські оборонці, а й місцеві.

Також бойовики не припиняють спроб підпалити позиції українських бійців. Лише напередодні прилетіло чотири запалювальні міни.

Гасити траву, щоби вогонь не перекинувся ані на позиції, ані на будинки Новолуганського, бійці взялися спочатку самі. Саме на це і розраховували окупанти, щоби відкрити вогонь.

Небезпека від таких фосфорних снарядів, які заборонені Женевською конвенцією, не лише в руйнуваннях і можливій пожежі. Військові на передовій не чують виходу снарядів, а значить не можуть вчасно правильно зреагувати.

Нагадаємо, у РНБО запевняють, що в основі усіх сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу лежать інтереси України.

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