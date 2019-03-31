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Фото бюлетенів і “мінування” дільниць: порушення на виборах

Найбільша кількість виборців і чи не найбільше порушень – на  Дніпропетровщині. Тут зареєстрували майже дві сотні  зловживань, це відсутність виборців у списках, політична символіка біля дільниці, фотографування бюлетенів і підкуп.  У самому Дніпрі невідомі замінували 9 дільниць і кілька станцій метро. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і шукають псевдомінера.

На Чернігівщині чоловік намагався підпалити дільницю – кинув запальну суміш у бік кабінок. Його затримали члени комісії та спостерігачі і передали поліції.

В  Ізмаїлі на Одещині дві дільниці працювали з перебоями: члени комісії отримали печатки інших дільниць.

Дивіться: У Києві жінка народила на виборчій дільниці

На Закарпатті  у селі Пузняківці члени ДВК видавали людям бюлетені без паспорта, так проголосувало майже все село. Спостерігачі припускають, що виборчкомівці були напідпитку.  Загалом в області явка найнижча по країні.

У столиці чимало людей не змогли скористатися своїм виборчим правом. Бо, прийшовши на дільницю, не знайшли своїх прізвищ у списках.

А на Подолі на дільниці, що розташована у пологовому будинку у жінки почалися перейми.

До слова, зі скандалами та порваними бюлетенями. Як голосує Україна на виборах.

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