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Фотографувався з гербом РФ: український клуб звільнив футболіста

Український футбольний клуб Агробізнес розірвав контракт із футболістом через його поїздку в Росію. Причиною такого різкого рішення стали фотографії у соцмережі. Ігор Сікорський запостив світлини трону Катерини ІІ, де зображений російський двоголовий орел, а також ще кілька схожих зображень.

Нині форвард не розуміє, чому його фото викликало такий резонанс. В клубі одностайні – це не політика, це позиція кожного українця. Проукраїнську позицію футбольного клубу гравець Ігор Сікорський добре розумів, бо грав півроку. Він порушив правила і за це був покараний. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, на тренуванні мюнхенської Баварії сталася невеличка бійка між хавбеком Леоном Горецка та захисником Джеромом Боатенгом.

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