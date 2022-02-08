Франція і Німеччина хочуть умиротворити Кремль: про що говорили на Свободі слова

Напруженість біля українських кордонів, умиротворення Кремля та чого чекати від мінських і нормандських переговорів – про це говорили гості у студії програми Свобода слова на ICTV.

Міністр оборони Олексій Резніков, Україна готова дати відсіч у разі повномасштабного вторгнення. Він також повідомив, що наразі Росія ще не сформувала ударного угрупування, яке могло б здійснити великий наступ.

Українські розвідки постійно взаємодіють з іноземним партнерами і мають реальну оперативну інформацію. Нині Росія зосередила навколо наших кордонів майже 140 тисяч військових. Це загальна кількість: разом з морськими та повітряними силами з тимчасово окупованими територіями, йдеться у сюжеті.

Проте міністр Резніков закликав зберігати спокій і запевнив, що українська армія готова до усіх ймовірних сценаріїв. Наразі тренуються усі підрозділи МВС, формуються сили територіальної оборони, проходять масові навчання наших військ.

– Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські Піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. І це тільки полігони. А крім того, є ще окремі майданчики, окремі місця, де з 10 по 20 лютого будуть відбуватися навчання українських Збройних сил… З відпрацьовування можливостей і українських “байрактарів” (Bayraktar), і українських Javelin, і NLAW, – зазначив міністр.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що ще у грудні запрошував своїх колег з країн-партнерів відвідати Україну саме у січні-лютому. Більшість дипломатів також відвідують і зону ООС.

За словами Дмитра Кулеби присутність перших осіб Євросоюзу та США – це запорука того, що Росія не почне повномасштабне вторгнення.

Також Кулеба згадав і нещодавню зустріч президентів Росії і Китаю.

– Але, давайте не забувати що в Китаї є свої інтереси в Україні, торговельні інтереси. І ми не бачимо підстав зараз вважати, що Китай якимось чином буде сприяти російській агресії проти України, – сказав голова МЗС.

Що стосується початку Мінських переговорів, то, за словами одного із керівників української делегації, Андрія Костіна, позиції України є незмінні: на Донбасі Росія має повністю припинити вогонь, відвести війська та допустити міжнародних спостерігачів і представників Червоного хреста на непідконтрольну територію ОРДЛО.

Лише тоді можна буде говорити і про політичні домовленості.

– Тільки після того, як ці умови буде виконано, український парламент зможе працювати над законами, спрямованими на політичне врегулювання. Поза загрозами, поза якимось шантажем, а з розумінням того, що мирний процес просувається, – сказав Андрій Костін.

Колишній очільник уряду Володимир Гройсман закликав усі політичні сили до єдності та запропонував сформувати Уряд національної згуртованості.

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