Франція передасть Україні шість самохідних артустановок Caesar | Новини Факти ICTV за 19.01.2024

– Франція надасть Україні шість самохідних артилерійських установок Caesar.

– Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном подальше постачання зброї для України.

– На Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію ще з двох громад.

– В окупованому Криму масштабні відключення світла.

– Атака на нафтобазу у Санкт-Петербурзі.

– Більшість американських законодавців підтримує подальшу допомогу Україні.

– Як працюють фронтові стоматологи.

– Українців попереджають про небезпечні електронні листи нібито від імені СБУ.

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