Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Франція передасть Україні шість самохідних артустановок Caesar | Новини Факти ICTV за 19.01.2024
– Франція надасть Україні шість самохідних артилерійських установок Caesar.
– Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном подальше постачання зброї для України.
– На Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію ще з двох громад.
– В окупованому Криму масштабні відключення світла.
– Атака на нафтобазу у Санкт-Петербурзі.
– Більшість американських законодавців підтримує подальшу допомогу Україні.
– Як працюють фронтові стоматологи.
– Українців попереджають про небезпечні електронні листи нібито від імені СБУ.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 6.00 (19.01.2024).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.