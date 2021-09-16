Франшизи від Kodi Professional та розвиток компанії

Пандемія і карантин призвела до розвитку та появи нових концепцій на ринку підприємництва багатьох країн. Україна також не пасе задніх. Фахівці спостерігають справжній бум на франчайзинг. Це коли провідні компанії дають можливості підприємцям працювати під їхнім брендом, дотримуючись основних правил та інструкцій.

Насправді франчайзинг дозволяє підприємцям починати свій власний бізнес з меншим рівнем ризиків. Тому що якщо ви починаєте бізнес самостійно, то ризикованість десь близько 90%. А якщо ви починаєте свій бізнес з франшизою, то цей ризик значно зменшується. Тому що ви працюєте за вже готовою відпрацьованою системою.

Франчайзинг прийшов в Україну понад 20 років тому, і першою була мережа піцерій. Зараз одним з головних франчайзерів є мережа з надання поштових послуг. Нині до бізнес-ідеї з франчайзингом долучається і б’юті індустрія.

Ідея створення франшизи з’явилася вже після відкриття перших студій у Європі, тому що ми почали отримувати запити на відкриття брендових салонів Kodi Professional. З урахуванням усіх стандартів роботи з клієнтами і цінностей компанії.

Фахівці Kodi Beauty Studio кажуть, що прагнуть розвитку підприємництва в Україні, звісно, й в індустрії краси.

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