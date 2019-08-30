Франція і США привітали Україну з новим Кабміном

Світ вітає Україну з призначенням нових посадовців. Перші привітання новому Кабміні передали Франція і США.

Президент Франції Емануель Макрон подзвонив напередодні Володимиру Зеленському. Лідери також обговорили зустріч у нормандському форматі, заплановану на вересень. А Макрон розповів Зеленському про свою розмову з Путіним, а також про переговори світових лідерів у рамках великої сімки.

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Сполучені Штати також поздоровили Україну з призначенням нових премʼєра та уряду.

Вітаю прем’єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайка і весь Кабінет міністрів України!, – написав у Twitter спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Він також запевнив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Київ у втіленні реформ, прагненні миру та відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Дональд Трамп не поїде на форум до Варшави, де планувалася зустріч із Володимиром Зеленським.

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