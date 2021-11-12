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Франція зберегла відкриті кордони для мандрівників з України

Петро Дем'янчук

Франція не закриватиме кордони для українців, попри те, що ЄС виключив Україну із зеленої зони через погіршення у нас епідеміологічної ситуації.

Втім, умов для в’їзду до Франції тепер чимало. Відтепер пускатимуть лише тих, хто пройшов повний курс вакцинації. Причому дійсними вважаються тільки щеплення, зроблені вакцинами, які офіційно визнав Євросоюз.

Це препарати компаній Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. На кордоні необхідно буде пред’явити сертифікат про вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів коронавірусу та контактів із хворими.

Окрім Франції ще десять країн ЄС не закривають свої кордони для громадян України – це Ірландія, Нідерланди, Австрія, Швеція, Хорватія, Кіпр, Данія, Чехія, Бельгія та Естонія.

Про умови в’їзду до цих країн можна почитати на порталі Міністерства закордонних справ України.

9 листопада ЄС ухвалив рішення виключити Україну з переліку країн, громадянам яких дозволені туристичні поїздки до ЄС. Це рішення не означає тотального закриття кордонів, адже кожна країна-член ЄС відтепер самостійно ухвалює рішення щодо перетину свого кордону.

Фото: Depositphotos

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