Французький прованс під Харковом: лавандові поля приваблюють туристів з усієї країни

25 соток городу в селі під Харковом перетворилися на справжню туристичну родзинку. В той час, коли у невеличкому селі Леб’яже, де живе 2 тис. людей садили гарбузи, родина молодого інженера Гончарова засіяла город лавандою.

З квітів планували виготовляти олію. Та самі були вражені, коли заробіток пішов зовсім не від духмяної продукції.

За три тижні сарафанне радіо і дописи в соцмережах зробили свою справу – графік фотосесій розписаний погодинно від світанку до заходу сонця. За яскравими світлинами їдуть із Харкова і навіть інших областей.

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Лаванда не любить морозів і надмірну вологість, за кущами треба доглядати, а це клопіт. Тому в Україні таких полів одиниці.

Квітне лаванда три тижні, потім родина варитиме мило, виготовлятиме чай і духмяні букетики. Замовлення на українську продукцію вже є навіть із Канади.

А тим часом людям в Одесі не рекомендують купатися в морі. На узбережжі Одеси вода “згустилася, як кисіль, і стала смарагдовою” через цвітіння водоростей.

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