Функціональність та переваги безконтактного сканера температури TS-50

Людство вчиться жити як в умовах карантину, так і за його послаблення. Головне – дотримуватися правил безпеки. Скажімо, відкрилися торговельні центри і метро – потрібен контроль за температурою людей. Компанія Укрiнтех розробила безконтактний сканер для вимірювання температури людини.

Сканер виявляє людей з підвищеною температурою, подає відповідний сигнал і, за потреби, замикає турнікет.

Прилад може бути застосовано з уже існуючим обладнанням. Такі сканери можна використовувати практично в усіх сферах громадського життя – мандрівки, відпочинок, робота. Та обов’язково має бути сертифікація санепідслужби, зауважують у компанії Укрінтех, і вже працюють над новими модифікаціями під різні задачі.

В умовах пандемії нині активно розвивається телемедицина. Зокрема у США через інтернет консультують та лікують навіть хворих на легку форму Covid.

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