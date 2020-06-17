Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Функціональність та переваги безконтактного сканера температури TS-50

Людство вчиться жити як в умовах карантину, так і за його послаблення. Головне – дотримуватися правил безпеки. Скажімо, відкрилися торговельні центри і метро – потрібен контроль за температурою людей. Компанія Укрiнтех розробила безконтактний сканер для вимірювання температури людини.

Сканер виявляє людей з підвищеною температурою, подає відповідний сигнал і, за потреби, замикає турнікет.

Прилад може бути застосовано з уже існуючим обладнанням. Такі сканери можна використовувати практично в усіх сферах громадського життя – мандрівки, відпочинок, робота. Та обов’язково  має бути сертифікація санепідслужби, зауважують у компанії Укрінтех, і вже працюють над новими модифікаціями під різні задачі.

В умовах пандемії нині активно розвивається телемедицина. Зокрема у США через інтернет консультують та лікують навіть хворих на легку форму Covid.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Півроку без м’яса і хліб у борг. Психіатрична лікарня на Львівщині на межі виживання
Півроку без м’яса і хліб у борг. Психіатрична лікарня на Львівщині на межі виживання
Як в анекдоті: в яких випадках секс знімає головний біль
Як в анекдоті: в яких випадках секс знімає головний біль
Зміцнює імунітет і покращує тонус м’язів: які хвороби лікує секс
Зміцнює імунітет і покращує тонус м’язів: які хвороби лікує секс
Як потрібно адаптуватися до медреформи і чому її потрібно завершити
Як потрібно адаптуватися до медреформи і чому її потрібно завершити
Міняти не можна залишити. Чого очікувати від змін до медреформи
Міняти не можна залишити. Чого очікувати від змін до медреформи
Шкідливо чи корисно? Що варто знати про мастурбацію
Шкідливо чи корисно? Що варто знати про мастурбацію
Коронавірус в Україні: як розпізнати хворобу і як з нею боротися
Коронавірус в Україні: як розпізнати хворобу і як з нею боротися
Коронавірус з Китаю: що про нього відомо і що робить Україна
Коронавірус з Китаю: що про нього відомо і що робить Україна

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка