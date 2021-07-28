Функція автопілота та великий запас ходу: Davinci Dynamics представила розумний електромотоцикл

Компанія Davinci Dynamics представила розумний електромотоцикл, який має великий запас ходу (близько 400 км) та багато інших додаткових функцій.

Серед них – автопілот, який може працювати навіть в умовах складної парковки. Система транспортного засобу оснащена датчиком нахилу дороги та функцією рекуперативного гальмування.

За своїми характеристиками новий DC100 – це фактично повноцінний робот. Він має вбудований гіроскоп та вміє самостійно рухатися. На швидкості до п’яти км за годину мотоцикл може сам котитися за власником, наприклад, під час прогулянки.

Двигун на 137 кінських сил вистрілює до сотні всього за три секунди, а повного заряду акумулятора вистачить щонайменше на 350 км.

Компанія відкрила вихідні коди програмної платформи транспортного засобу, тож власники електромотоциклу за наявності необхідних технічних навичок зможуть самостійно додати деякі можливості.

Перші Davinci DC100 надійдуть у продаж наступного року. Їхня вартість стартуватиме від $28 тис. Також компанія має намір збудувати 50 ексклюзивних екземплярів DC Classic. Класичний електробайк коштуватиме від $90 тис.

Читайте Apple готується до створення власного електрокара

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.