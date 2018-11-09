Футуризм і технології: якими будуть архітектурні візитівки України
Вітчизняні забудовники дедалі активніше підхоплюють світові тренди. Тепер модно створювати не прості прямокутні коробки, а цілі окремі світи у самому серці міста – з футуристичними формами та сучасними технологіями.
Архітектурний світ вже кілька десятиріч сміливо експериментує з формами та лініями.
5 веж із білосніжними фасадами, з’єднані між собою внутрішніми переходами. Це і житлові будинки, і бізнес- ценри, і ТРЦ, а ще школи, садочки, парки, спортивні зали та ресторани. Таке собі місто майбутнього у самому центрі столиці. Український проект виборов престижну європейську премію в галузі нерухомості.
Дивіться: Прості матеріали та енергоощадність: як Польща вирішує проблеми з житлом
Автор міста майбутнього – Дніпровський архітектор Олександр Зеров, каже, його проект уособлення сучасного цифрового світу. Де вкрай важливо – раціонально використовувати всі ресурси природи.
Тож, українці щораз активніше підхоплюють світовий тренд комфортного міста у місті – коли в одному комплексі є вся необхідна інфраструктура.
Тепер модно створювати окремі світи – з футуристичними формами та енергоощадними технологіями. І такі комплекси можуть стати сучасною візитівкою столиці.
До слова, архітектура для людей: як облаштовують публічний простір у Польщі.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!