Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 82 день війни
Вбили Вбили
229 дітей
Поранили Поранили
>421 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Відео / Україна

Гайдай: Луганська область – це остання надія для окупантів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні. За його словами, російські війська не полишають спроб захопити Сєвєродонецьк, тому ситуація залишається важкою.

На думку Гайдая, для загарбників Луганська область – це остання надія хоча би якось відзвітувати, що у них хоч десь є перемоги. Тому зараз всі зусилля кинуті саме на те, щоб перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут і захопити Сєвєвєродонецьк.

Сергій Гайдай також додав, що наразі евакуювати мирних мешканців з Сєвєродонецька досить складно. Але все ж поліція та військово-цивільна адміністрація намагаються вивозити людей. За останні два дні по 10-15 людей все-таки вдається евакуювати.

За словами Сергія Гайдая, за приблизними підрахунками, у Сєвєродонецьку, Лисичанську і всіх навколишніх селах залишається трохи більше, ніж 40 тис. людей.

Голова Луганської ОВА також додав, що на територіях, які нещодавно окупували російські війська, зараз починається жорстка примусова мобілізація. Тим, хто відмовляється від неї, погрожують розстрілом.

Крім того, загарбники намагаються перерозподілити бізнес і ставлять своїх “смотрящих” за фермерами. Вони вимагають, щоб усі своє майно передавали у так звані колгоспи.

Тим часом військові аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські військові, найімовірніше, віддадуть перевагу перемозі у битві за Сєверодонецьк, а не виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пошкоджені вікна будинків і газопровід: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва
Пошкоджені вікна будинків і газопровід: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва
Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року
Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року
Окупанти завдали ракетного удару по Одещині: є постраждалі, серед них дитина
Окупанти завдали ракетного удару по Одещині: є постраждалі, серед них дитина
Ворог нещадно обстрілює Сєвєродонецьк, є загиблі та поранені: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
Ворог нещадно обстрілює Сєвєродонецьк, є загиблі та поранені: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
Карта бойових дій на 16.05.2022 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 16.05.2022 – ситуація на фронті
Ворог зосередиться на битві за Сєвєродонецьк – воєнні аналітики
Ворог зосередиться на битві за Сєвєродонецьк – воєнні аналітики
ЗСУ знищили позиції ворога біля Чорнобаївки та Авдіївки: ранкове зведення Генштабу
ЗСУ знищили позиції ворога біля Чорнобаївки та Авдіївки: ранкове зведення Генштабу
У Миколаєві лунають вибухи
У Миколаєві лунають вибухи
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка