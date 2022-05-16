Гайдай: Луганська область – це остання надія для окупантів

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні. За його словами, російські війська не полишають спроб захопити Сєвєродонецьк, тому ситуація залишається важкою.

На думку Гайдая, для загарбників Луганська область – це остання надія хоча би якось відзвітувати, що у них хоч десь є перемоги. Тому зараз всі зусилля кинуті саме на те, щоб перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут і захопити Сєвєвєродонецьк.

Сергій Гайдай також додав, що наразі евакуювати мирних мешканців з Сєвєродонецька досить складно. Але все ж поліція та військово-цивільна адміністрація намагаються вивозити людей. За останні два дні по 10-15 людей все-таки вдається евакуювати.

За словами Сергія Гайдая, за приблизними підрахунками, у Сєвєродонецьку, Лисичанську і всіх навколишніх селах залишається трохи більше, ніж 40 тис. людей.

Голова Луганської ОВА також додав, що на територіях, які нещодавно окупували російські війська, зараз починається жорстка примусова мобілізація. Тим, хто відмовляється від неї, погрожують розстрілом.

Крім того, загарбники намагаються перерозподілити бізнес і ставлять своїх “смотрящих” за фермерами. Вони вимагають, щоб усі своє майно передавали у так звані колгоспи.

Тим часом військові аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські військові, найімовірніше, віддадуть перевагу перемозі у битві за Сєверодонецьк, а не виходу на адміністративні кордони Донецької області.

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