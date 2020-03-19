Галас, штурханина і черги – другий день без метро у Києві

Для запобігання поширенню інфекції, на проїзд у громадському транспорті влада запровадила жорсткі обмеження. Не більше 10 людей у маршрутці, і не більш ніж 20 у тролейбусі , трамваї та великому автобусі.

Між людьми за місце в маршрутці виникали сутички, тож поліція, що вийшла на контроль, була доречною.

Докладніше про те, чи виконують закон столичні мешканці, дивіться у сюжеті Олега Корнієнка.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що вулиці Києва почали мити шампунем.

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