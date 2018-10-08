Галереї, кінотеатри, готель та офіси під одним дахом – новації в Івано-Франківську

Осучаснити індустріалізацію, яка занепадає, намагаються в Івано-Франківську. Випадків, коли колишні заводи перетворюють на креативні хаби в Україні є кілька. Для Івано-Франківська – міста, де майже немає виробництва, ревіталізація заводу Промприлад може стати справжнім проривом. Своїм проектом активні прикарпатці хочуть продовжити довгу та багату історію заводу.

10 гектарів заводу Промприлад прикарпатці вирішили перетворити на простір, де навчатимуться діти, вироблятимуть красиві речі та навіть працюватимуть офіси. Процес ревіталізації – перетворення застарілої промислової зони на культурний об’єкт – розпочали активісти та підприємці. Дві тисячі квадратних метрів гігантського заводського приміщення уже оновили. Тут створили такий собі альтернативний економічний, культурний та освітній центр. Облаштували курси для дітей, галерею та майстерні.

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Аби реалізувати унікальний проект Промприлад, науковці Стенфордського дослідницького інституту чотири місяці вивчали економічний потенціал Івано-Франківська. Тепер тут облаштують лабораторію, кіностудію, кінотеатр, готель та хостел. Дуже потрібні місту і майбутні тутешні офіси. У розвиток проекту треба інвестувати 25 мільйонів доларів.

Викупити завод планують завдяки імпакт-інвестуванню – це інвестиції з соціальним ефектом. Стати співінвестором Промприладу може будь хто. Мінімальний внесок – тисяча доларів. Розподілом заробітку та всіма грошима проекту керуватиме громадська організація. Та вкладникам віддаватимуть поки лише половину від заробітку. Решту віддаватимуть на культурні та соціальні проекти.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Івано-Франківську Peugeot в’їхала в патрульне авто на світлофорі

Опубліковано Жовтень, 08 в 19:47



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