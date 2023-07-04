Ганебний скандал на Запоріжжі: п’яний співробітник військкомату побив дружину військового

Дружину офіцера Збройних сил України Тетяну Новак п’яний майор Закарпатського обласного військкомату Костянтин Варі жорстоко побив на вулиці. У травмпункті міської лікарні у жінки зафіксували забій нижньої щелепи та м’яких тканин голови. Конфлікт виник у магазині.

Чоловік Тетяни на війну пішов добровольцем, служить у 15 гірсько-штурмовому батальйоні, однак після оборони Соледара визнаний обмежено придатним. Ця інформація чомусь розлютила оперативного чергового з військкомату, він нецензурно лаявся та почав штовхати подружжя. Уже надворі майор накинувся на жінку з кулаками та втік.

На місце бійки прибули поліцейські, а працівника військкомату знайшли уже вдома. У його крові було 2,04 проміле алкоголю.

Очевидці бійки відмовляються давати свідчення. Не хоче говорити й продавчиня. Усі бояться цього майора, бо він часто випиває і не вперше нападає на людей. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження, а після опублікування інциденту у соцмережі відреагував і перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, пообіцявши сувору реакцію.

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