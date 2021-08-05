Гарантоване працевлаштування: IT-компанії України почали самостійно вчити студентів

Компанії української IT-індустрії відчувають гострий дефіцит нових фахівців.

Деякі підприємства навіть готові оплачувати потенційним співробітникам стипендію на час їх навчання.

На сьогоднішній день в цій галузі працюють 200 тис. осіб, проте щороку виникає по 50 тис. нових вакансій.

Індустрія зростає на 20-25% в рік. Наприклад, в одній лише компанії Softserve сьогодні 1,2 тис. вакансій.

– Починаючи з архітекторів, аналітиків, дизайнерів, розробників, співробітники контролю якості, тестувальники. Ми починаємо співпрацювати одразу з двома університетами. Протягом двох років навчання ми можемо гарантувати, що студенти будуть працювати на реальних проектах вже починаючи з 3-го курсу, – розповів член ради директорів компанії Тарас Кіцмей.

В свою чергу директор Integrity Vision Інна Соловйова скаржиться, що при потребі українського ринку в 50 тис. фахівців щороку українські ВНЗ випускають лише 20 тисяч.

За словами топ-менеджера, її компанія відкриє власну школу, де готуватимуть фахівців.

При цьому в ході навчання студентів будуть залучати до внутрішніх проектів компанії: вони будуть співпрацювати з аналітиками і розробниками, таким чином навчаючись працювати в команді.

Вона зазначила, що система освіти в ВУЗах залишає бажати кращого, а тому роботодавцям доводиться довчати співробітників прямо на робочому місці.

Крім того, студенти будуть отримувати оклад в розмірі від $400 і вище. Після завершення курсів у студентів буде можливість працевлаштуватися на постійній основі, оскільки в роботі безліч закордонних проектів, для яких не вистачає фахівців.

Випускник однієї з IT академій Остап Михайлівський раніше працював діджеєм, однак через пандемію коронавірусу втратив заробіток.

– Для мене це, мабуть, більш ніж ефективно. я не молодий, мені вже 31 рік, у мене двоє дітей, багато справ і я маю поєднувати роботу з сім’єю, – сказав він.

Після цього він вирішив змінити професію і після 7-місячного освіти відразу ж знайшов нову роботу.

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