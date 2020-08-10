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Гарбуз з апельсином і креветки з кропом. Як у Львові готують екзотичне морозиво

Морозиво з квітів бузини, французький пломбір, карамелізована груша з сиром Брі та креветка з кропом. Це все про морозиво, яке робить львівський джелатері. Чоловік  з дитинства допомагав татові з виробництвом морозива. А вже у дорослому віці вирішив повернутись до сімейної справи та удосконалити її.

Захарій за освітою фінансист, але ось уже три роки відновлює батькову справу, який робив перше джелато в місті майже 30 років тому.

Чоловік працює з дружиною, обоє експериментують над технологіями та рецептурами. Особливістю виробництва є морозиво із сезонних фруктів, а також розробка фірмових смаків для ресторацій.

Для початку всі інгредієнти поступово змішують, перебиваючи великим міксером. Усього 10 хвилин і морозиво готове до заморожування у фрізері. Там воно має простояти зо 20 хвилин.

Вартість морозива від 65 до 135 грн за 200 грамів.

Загалом у сімейному арсеналі близько сотні смаків. А нещодавно взялися виготовляти і торти на основі морозива. Та найбільше про що мріє подружжя – відкриття авторської крамниці.

Перші десерти, що нагадують морозиво, з’явилися за 2 тис. років до нашої ери в Китаї. Десерт готували з льоду та снігу, змішаного зі шматочками апельсинів, лимонів і зернятками гранатів.

Один із перших відомих зразків морозива з’явився у 5 ст. до н.е. в Ірані та називався фалуде. Десерт був замороженими з рожевою водою, лаймовим соком, меленими фісташками нитками з харчовим крохмалем.

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