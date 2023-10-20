Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Гаряче зведення Генштабу | Наземна операція в Газі відкладається? | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— Зведення Генштабу.
— Терміновий бюджетний запит від Байдена.
— Результати розмови Зеленського з Байденом.
— Ситуація в Ізраїлі.
— Історія родини з Рубіжного.
— Картини британського художника на передовій.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 08:00 (20.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.