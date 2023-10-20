Гаряче зведення Генштабу | Наземна операція в Газі відкладається? | Новини Факти ICTV за 20.10.2023

— Зведення Генштабу.

— Терміновий бюджетний запит від Байдена.

— Результати розмови Зеленського з Байденом.

— Ситуація в Ізраїлі.

— Історія родини з Рубіжного.

— Картини британського художника на передовій.

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