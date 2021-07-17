Гастрономічна Чорногорія: як там готують мідії та прошутто

Чорногорія – країна на Балканах. Її все частіше обирають туристи. А все через неймовірну природу. Проте славиться держава і стравами. Найбільше там готують мідії.

У Чорногорії вони відрізняються великою кількістю м’яса. У бухті Которської затоки є понад 20 приватних господарств, де вирощують молюсків.

А місцеві кухарі радять готувати мідії за таким рецептом:

Спочатку промийте молюски. Покладіть мушлі у каструлю, не додаючи води. Поставте мідії у посудині на плиту та підігрійте їх, згодом вони випустять морську воду. Потім можна додати трохи прісної води. Покладіть у каструлю рис, попередньо вимитий у холодній воді. Додайте оливкову олію, петрушку, часник та лимонний сік. Під кінець наливаємо у каструлю трохи білого вина.

Закрийте кришку та варіть на невеликому вогні, доки рис не розм’якне. Усе потрібно ретельно перемішувати. Їдять таку страву руками просто з мушлі.

Мідії у Чорногорії дешеві – всього €2. Їх вирощують біля берега. Рідкісний для Балкан досвід чорногорці частково перейняли у хорватів.

Не менш цікавим є приготування прошутто, що з італійської перекладається як окіст. Він виготовляється з ніжок спеціально вирощених свиней.

М’ясо натирається морською сіллю. Далі воно в’ялиться не менше 6 місяців у спеціальному приміщенні, де підтримується певна температура та вологість.

У результаті, ніжки стають сухими, твердими та по-особливому пахнуть. Нарізають м’ясо тоненькими скибочками.

Тому не лише природою єдиною. Якщо завітаєте до Чорногорії, то обов’язково скуштуйте там їхні страви.

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