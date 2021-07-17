Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Подорожі
Дарина Реготун |

Гастрономічна Чорногорія: як там готують мідії та прошутто

Чорногорія – країна на Балканах. Її все частіше обирають туристи. А все через неймовірну природу. Проте славиться держава і стравами. Найбільше там готують мідії.

У Чорногорії вони відрізняються великою кількістю м’яса. У бухті Которської затоки є понад 20 приватних господарств, де вирощують молюсків.

А місцеві кухарі радять готувати мідії за таким рецептом:

  1. Спочатку промийте молюски.
  2. Покладіть мушлі у каструлю, не додаючи води.
  3. Поставте мідії у посудині на плиту та підігрійте їх, згодом вони випустять морську воду.
  4. Потім можна додати трохи прісної води.
  5. Покладіть у каструлю рис, попередньо вимитий у холодній воді.
  6. Додайте оливкову олію, петрушку, часник та лимонний сік.
  7. Під кінець наливаємо у каструлю трохи білого вина.

Закрийте кришку та варіть на невеликому вогні, доки рис не розм’якне. Усе потрібно ретельно перемішувати. Їдять таку страву руками просто з мушлі.

Мідії у Чорногорії дешеві – всього €2. Їх вирощують біля берега. Рідкісний для Балкан досвід чорногорці частково перейняли у хорватів.

Читайте
Національні парки Чорногорії: куди поїхати і що подивитися

Не менш цікавим є приготування прошутто, що з італійської перекладається як окіст. Він виготовляється з ніжок спеціально вирощених свиней.

М’ясо натирається морською сіллю. Далі воно в’ялиться не менше 6 місяців у спеціальному приміщенні, де підтримується певна температура та вологість.

У результаті, ніжки стають сухими, твердими та по-особливому пахнуть. Нарізають м’ясо тоненькими скибочками.

Тому не лише природою єдиною. Якщо завітаєте до Чорногорії, то обов’язково скуштуйте там їхні страви.

Читайте
Де відпочити в Чорногорії: найкращі місця та ціни

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Данія відкриває кордони для туристів з України – які умови
Данія відкриває кордони для туристів з України – які умови
Німеччина скасовує обмеження на в’їзд українців – дата
Німеччина скасовує обмеження на в’їзд українців – дата
Маврикій відкриває кордони для українців – умови в’їзду
Маврикій відкриває кордони для українців – умови в’їзду
Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для України
Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для України
Національні парки Чорногорії: куди поїхати і що подивитися
Національні парки Чорногорії: куди поїхати і що подивитися
Словенія дозволила в’їзд для українців – умови
Словенія дозволила в’їзд для українців – умови
Що треба знати про відпочинок на Шацьких озерах – умови, розваги та ціни
Що треба знати про відпочинок на Шацьких озерах – умови, розваги та ціни
Дикі пляжі, комфортні готелі та смачна їжа: все про відпочинок у Кирилівці
Дикі пляжі, комфортні готелі та смачна їжа: все про відпочинок у Кирилівці
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка