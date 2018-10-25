Гатять одночасно з кількох вогневих точок: нова тактика бойовиків

Аби потрапити на передові позиції під окупованим Спартаком, військові проводять інструктаж з правил безпеки.

Останніми днями у Спартаку активізувалися ворожі снайпери. Засікти звідки бойовики роблять одиночні постріли вкрай важко.

Руїни захопленого міста дозволяють російським найманцям залишатися непоміченими навіть при відкритті вогню.

Характер вогню на цій ділянці фронту у терористів хаотичний. Гатять одночасно з кількох вогневих точок, намацують слабкі місця в українській обороні. Однак сьогодні все змінилось.

Дивіться: Максимум точності! Українські військові знищили вогневу точку ворога

Місцевість дозволяє терористичним військам підходити до українських позицій за лічені метри. Для зняття розтяжок використовують тренованих собак.

Далі лізуть вже самі бойовики, прикриваючись закинутими будівлями на своєму шляху.

Але, варто українським армійцям відкрити вогонь у відповідь, як за лічені хвилини запал ворога вщухає і на лінії зіткнення встановлюється тиша.

До слова, прострелили ногу і живіт: у Щасті поранено 2 військових і собаку.

Опубліковано Жовтень, 25 в 20:12



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.