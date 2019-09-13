Гатять зі зброї усіх калібрів: ворог вкотре порушує режим тиші

Апокаліптичні пейзажі багатостраждального Широкіного. Там яскраво виділяються так звані елінги – будиночки біля самого моря, які багато разів знімали журналісти з усього світу. Вони тепер як символ російсько-української війни. Там йшли запеклі бої, терористи рознесли все вщент. Залишилось багато дитячих іграшок, візочків, велосипедів. Люди тікали від смерті.

Армійці, які боронять підступи до Широкіного, говорять, що ворог продовжує жорсткі обстріли. Українські вояки на провокації не відповідають.

На центральному пляжі у Широкіному тепер всюди протидесантні загородження. Бійці кажуть: у разі атаки непроханим гостям-сусідам буде непереливки. Те, що командують бойовиками саме кадрові російські офіцери – сумнівів немає.

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Морпіхи кажуть: таке враження, що про режим припинення вогню противник навіть не здогадується. Гатить зі зброї всіх калібрів.

На найвищій точці Широкіного майорить український прапор. Полотнище змінюють тільки тоді коли воно забрудниться або пошкодять вітри. Бійці говорять: це для того, щоб противник міг його бачити і розумів, що українці не відступлять. А ще морпіхи сподіваються, що противник таким чином остаточно звикне до українського стягу. Адже, впевнені: скоро він замайорить над всім Донбасом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ворог атакує позиції сил ООС.

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