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Гатили більше години підряд! На передову повертаються довготривалі обстріли

На лінію зіткнення повертаються довготривалі обстріли. З 18 атак частина тривала понад годину. Під мінометний вогонь потрапили оборонці Луганського, Новолуганського та Авдіївки.

Противник не припиняє обстрілів ні вдень, ні вночі. Активізувалися снайпери російських збройних формувань.

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Стежку у лісосмузі поблизу Гнутового бійці називають дорогою життя. Саме нею днями військовий медик Дмитро евакуював свого пораненого побратима, долали метр за метром під мінометним обстрілом.

Зранку цю позицію закидали гранатами ВОГ і одразу зазвучала ворожа стрілецька зброя.

Військові кажуть, що для медика найстрашніше не встигнути надати першу допомогу.

На цій ділянці фронту поблизу Гнутового під Маріуполем завжди було гаряче, розповідають морпіхи, але інтенсивність ворожих обстрілів зросла у рази саме після оголошення останнього перемир’я.

Та незважаючи на те, що тут майже завжди свистять ворожі кулі, вибухають міни, бійці навіть у такій напруженій ситуації не втрачають почуття гумору, говорять, що без цього ніяк.

Нагадаємо, в зоні проведення ООС внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

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