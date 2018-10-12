Гатили з гармат і танків. Силами ООС знищено опорний пункт бойовиків

Військові оприлюднили відео знищення взводного опорного пункту російсько-терористичних військ після точного пострілу. На місці розташування ворога залишилася лише вирва. За даними розвідки, знищено двох бойовиків.

Однак місце і дату вдалої військової операції армійці не розкривають.

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Загалом відомо, що минулої доби військовим вдалося знищити 2 окупантів і 6 поранити. Найманці 27 разів відкривали вогонь по українських позиціях. 10 разів забороненим калібром. Втрат серед наших хлопців немає.

Не мовчить і ствольна артилерія. Сусідні позиції зранку опинилися під вогнем 100-міліметрової протитанкової гармати рапіра. По українських позиціях відпрацював і танк противника. Та на умови бійці не скаржаться, за роки війни звикли і знають як відповісти бойовикам.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що бійці ООС звільнили населений пункт на Луганщині

Опубліковано Жовтень, 12 в 19:35



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