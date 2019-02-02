Гатить з гранатометів і намагається підійти ближче: ворог провокує бійців ЗСУ

На передовій поранено українського військового. Бойовики протягом доби шість разів обстріляли наші позиції. Гаряче на околицях Верхньоторецького. Російські окупанти весь час провокують наших армійців. І сьогодні били по позиціях із гранатометів.

Причому кремлівські найманці гатять не з позицій, а намагаються підійти ближче.

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Українські вояки відкривають вогонь, аби змусити російських окупантів замовкнути.

Відстань між нашими та ворожими опорниками – кількасот метрів. Тож переміщення на ворожих позиція добре чути.

До слова, Факти ICTV розповідали про пастки бойовиків на Донбасі.

Опубліковано Лютий, 02 в 19:35



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