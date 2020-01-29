Газ для населення здешевшав: що змінить нова формула та скільки платитимуть українці

Газ для населення знову подешевшав. Із січня в Україні діятиме нова формула ціноутворення на блакитне паливо. Уряд прив’язав ціну газу для населення і тепловиків до середньоарифметичного значення в Нідерландах, які є найбільшим в Європі газовим хабом.

Вперше за останні 10 років вийшла ситуація, за котрої ціна газу зимою продовжувала падіння, а не ріст. Все через набагато теплішу зиму, аніж очікували. Таким чином українці зможуть виграти від нинішньої ринкової ціни газу в ЄС, де після продовження транзиту через Україну є надлишок пропозиції. Скільки саме коштуватиме блакитне паливо і коли в країні запрацює повноцінний ринок дивіться в сюжеті Олексія Савіцького та Ольги Чайко.

Нагадаємо, Україна через газовимірювальну станцію Дроздовичі почала віртуальний реверс природного газу з Польщі.

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