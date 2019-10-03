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Газ за літньою ціною: як вигідно підготуватися до опалювального сезону

Цього року українці вперше могли законтрактувати собі на зиму власні газові запаси – купити до 25 тис. кубів за літніми цінами. Акцією від Нафтогазу скористалися понад 55 тис. українських родин. А відтепер сформувати власні газові запаси на зиму можуть ще й тепловики та ОСББ з власними котельнями.

Шансом запастися недорогим паливом скористалися понад 55 тис. українських родин. До кінця акції вони законтрактували понад 67 млн кубів газу. Оцінивши попит, у Нафтогазі вирішили дати шанс заощадити й решті споживачів.

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До 18 жовтня Газовий запас можуть зробити ще й ОСББ з власними котельнями та інші виробники тепла. Газ для них коштуватиме 6,1 тис. грн за 1 тис. кубів.

В опалювальний період паливо зазвичай дорожче. Проте, якщо ринкова ціна газу раптом навпаки впаде, то споживач зможе скористатися нею. А передплачений Газовий запас збережеться на наступні місяці. Споживачі не програють за жодних обставин, кажуть у Нафтогазі.

Використати Газовий запас можна буде до 31 березня. Та якщо хтось таки не встигне спалити все, то залишок коштів повернеться на рахунок. Тож інвестовані в газ гроші нікуди не зникнуть.

Наступного ж року на Україну очікує повноцінне відкриття ринку газу, не лише для промислових, а й для побутових споживачів.

Нагадаємо, Росія готова запропонувати Україні річну угоду на транзит газу після 2019 року, якщо новий контракт не буде підписано.

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